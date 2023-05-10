مخاوف ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة تهبط بأسعار الذهب الأسود

وتفصيلاً، انخفض خام برنت بواقع 1.03 دولار، أو بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 76.41 دولار للبرميل عند التسوية، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.15 دولار، أو بنسبة 1.6 بالمئة، إلى 72.56 دولار.