مخاوف ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة تهبط بأسعار الذهب الأسود

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، الأربعاء، منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى احتمال أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، انخفض خام برنت بواقع 1.03 دولار، أو بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 76.41 دولار للبرميل عند التسوية، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.15 دولار، أو بنسبة 1.6 بالمئة، إلى 72.56 دولار.
وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في إبريل وهو ما يثير احتمال أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة، فيما تأثر النفط بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا في الشهور الماضية وسط مخاوف من حدوث ركود.
وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة "انفراستركتشر كابيتال مانجمنت": "تنخفض أسعار النفط بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي والأزمة المصرفية والتراجع الموسمي المعتاد خلال الربيع مع اعتدال الطلب على الطاقة".
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات 900 ألف برميل يوميًا.
وتضافر الارتفاع المفاجئ للمخزونات الأمريكية مع تراجع واردات الخام وانخفاض نمو الصادرات الصينية في إبريل في تأجيج مخاوف الطلب العالمي على النفط.