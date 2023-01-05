بأكثر من 1%.. برنت يرتفع عند 78.88 دولارًا للبرميل

وجاء ذلك الارتداد بعد يومين من الانخفاضات القوية في بداية عام 2023، وسط مخاوف بشأن احتمالية ركود الاقتصاد العالمي، وأخرى متعلقة بانتشار فيروس "كوفيد-19" في الصين.