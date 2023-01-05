بأكثر من 1%.. برنت يرتفع عند 78.88 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما تراجعت بحوالى 9% على مدار الجلستين السابقتين بسبب تأثير المخاوف بشأن الطلب على السوق.
وجاء ذلك الارتداد بعد يومين من الانخفاضات القوية في بداية عام 2023، وسط مخاوف بشأن احتمالية ركود الاقتصاد العالمي، وأخرى متعلقة بانتشار فيروس "كوفيد-19" في الصين.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، قبل أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم،
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 1.34% أو 1.04 دولار عند 78.88 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.44% أو 1.05 دولار عند 73.89 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت بحوالى 5.3% الأربعاء.