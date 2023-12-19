"غولدمان ساكس" يقلل من تأثير تعطل الشحن بالبحر الأحمر على أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إذ أدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.