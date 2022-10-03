أسعار النفط ترتفع 3%.. وبرنت يتداول عند 87.59 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بدعم من التوقعات التي أشارت إلى احتمالية اتجاه تحالف "أوبك بلس"، إلى خفض إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يومياً لدعم سوق النفط خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
وبحسب "بلومبيرج"، سيكون هذا الخفض هو الأكبر منذ عام 2020، على الرغم من أن مندوبي "أوبك بلس" قالوا إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتم حتى يجتمع الوزراء في فيينا الأربعاء المقبل.
ومع ذلك، قالت شركة "إف جي إي" الاستشارية في مذكرة نقلتها "رويترز"، الجمعة، إنه إذا قررت "أوبك بلس" خفض الإنتاج في المدى القريب، فمن المرجّح أن تؤدي الزيادة الناتجة في الطاقة الاحتياطية للمنظمة إلى مزيدٍ من الضغط الهبوطي على الأسعار طويلة الأجل.
وكانت قد أضافت الصين الأسبوع الماضي، حصصاً جديدة لصادرات الوقود هذا العام وزادت حصص استيراد الخام لمصافي التكرير المستقلة، حيث تهدف لإنعاش اقتصادها، مما يعزّز التوقعات الصاعدة لسوق النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 2.85% أو بنحو 2.45 دولار إلى 87.59 دولار للبرميل، في الساعة 09:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.89% أو 2.30 دولار، إلى 81.79 دولار للبرميل.