أسعار النفط ترتفع 3%.. وبرنت يتداول عند 87.59 دولار للبرميل

ومع ذلك، قالت شركة "إف جي إي" الاستشارية في مذكرة نقلتها "رويترز"، الجمعة، إنه إذا قررت "أوبك بلس" خفض الإنتاج في المدى القريب، فمن المرجّح أن تؤدي الزيادة الناتجة في الطاقة الاحتياطية للمنظمة إلى مزيدٍ من الضغط الهبوطي على الأسعار طويلة الأجل.