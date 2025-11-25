أرامكو تتصدر تصنيف أقوى شركات الطاقة عالميًا لعام 2026

واستعادت شركة "إكسون موبيل" المركز الرابع بعد أن فقدته لصالح "روسنفت" الروسية في العام السابق، بينما استقرت الشركات العشر الأولى في مواقعها من حيث التأثير، إذ تواصل الاستحواذ على أكثر من ثلث إنتاج النفط والغاز العالمي لعام 2025.