أرامكو تتصدر تصنيف أقوى شركات الطاقة عالميًا لعام 2026
أصدرت "إنرجي إنتليجنس" تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة في قطاع الطاقة لعام 2026، والذي شمل شركات النفط الوطنية والدولية حول العالم، مع حفاظ أرامكو السعودية على صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي.
وأكد التصنيف استمرار هيمنة شركات النفط الوطنية (NOCs) على المراكز العشرة الأولى، حيث استحوذت على سبعة منها، فيما احتفظت أرامكو بالمركز الأول، تلتها شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، ثم المؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) في المركز الثالث.
واستعادت شركة "إكسون موبيل" المركز الرابع بعد أن فقدته لصالح "روسنفت" الروسية في العام السابق، بينما استقرت الشركات العشر الأولى في مواقعها من حيث التأثير، إذ تواصل الاستحواذ على أكثر من ثلث إنتاج النفط والغاز العالمي لعام 2025.
وضمت قائمة أفضل 10 شركات في التصنيف:
أرامكو السعودية
شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)
المؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNPC)
إكسون موبيل
روسنفت
بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA)
غازبروم
شيفرون
شل
أدنوك
ويُعد هذا التصنيف النظام الوحيد الذي يجمع بين شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية، ويعتمد على ستة معايير رئيسية: احتياطيات النفط، واحتياطيات الغاز، وإنتاج النفط، وإنتاج الغاز، والطاقة التكريرية، ومبيعات المنتجات المكررة.
ويُحتسب التصنيف سنويًا بناءً على بيانات العام السابق، بما في ذلك الشركات التي تصدر تقاريرها في وقت متأخر من العام.
