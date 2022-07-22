"هيئة الترفيه" و"كفالة" تطلقان مبادرة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بالقطاع

وتفصيلًا: تصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج "كفالة" ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90%، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.