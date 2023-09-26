مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10918 نقطة

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وساسكو، وأميانتيت، ومجموعة الحكير، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وثمار، والعقارية، وسمو، والمطاحن الألى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.86% و6.25% .