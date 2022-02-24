104 دولارات للبرميل.. "برنت" يقفز بعد ساعات من الاجتياح الروسي لأوكرانيا

واصلت أسعار النفط قفزاتها، فيما سجّل خام برنت، قبل قليل، أكثر من 104 دولارات للبرميل؛ بعد ساعات من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الخميس بنسب تتجاوز 6%، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 6.54% لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل بنسبة 6.26% لتصل إلى 97.87 دولار للبرميل.