مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11081.97 نقطة

وكانت أسهم شركات الباحة، و مدينة المعرفة، وطيبة، وجبل عمر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وأبو معطي، والكثيري، وكهرباء السعودية، و أسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و 2.81%.