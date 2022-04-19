114 مليون عملية نقاط بيع تحقق أكثر من 9 مليارات ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6,141,000 بقيمة 1,154,529,000 ريال، وبلغت عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 966,000 ، بقيمة 315,168,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 63,000 بقيمة 73,137,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 672,000 بقيمة 233,708,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10,942,000 بقيمة 627,066,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6,409,000 بقيمة 703,767,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 972,000 بقيمة 325,954,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 471,000 بقيمة 302,368,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 892,000 بقيمة 72,280,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 233,000 بقيمة 252,077,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 13,161,000، بقيمة 1,014,644,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1,873,000، بقيمة 242,327,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 25,097,000، بقيمة 1,027,107,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 28,814,000 ، بقيمة 1,427,757,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 426,000 بقيمة 98,512,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,689,000، بقيمة 589,807,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15,625,000 ، بقيمة 1,530,633,000 ريال.