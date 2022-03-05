118 دولارًا للبرميل.. النفط يكسر "أسعار ما قبل 14 عامًا" قافزًا لمستوى قياسي

جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت"، أمس الجمعة، فوق مستوى 118 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام في نحو 14 عامًا.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.44% إلى 115.68 دولارًا للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".