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118 دولارًا للبرميل.. النفط يكسر "أسعار ما قبل 14 عامًا" قافزًا لمستوى قياسي

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "تكساس" 7.44% إلى 115.68 دولارًا