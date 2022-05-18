12 فرعًا للمركز السعودي للأعمال تُسهّل بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية

نفّذ المركز السعودي للأعمال من خلال 12 فرعًا منتشرة في 10 مناطق حول المملكة، أكثر من 350 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال قدّمتها الجهات المعنية الموجودة في الفروع منذ بدء أعماله في مارس 2020م.