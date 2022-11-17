أسعار النفط تواصل الانخفاض.. وخام برنت دون 92 دولارًا

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، ارتفاع صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 341 ألف برميل؛ لتصل إلى 3.862 ملايين برميل يوميًّا في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر، مع تراجع الواردات بمقدار 895 ألف برميل عند 5.559 مليون برميل يوميًّا.