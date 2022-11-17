أسعار النفط تواصل الانخفاض.. وخام برنت دون 92 دولارًا

واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال تعاملات الخميس مع انحسار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية؛ في حين زاد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين، من مخاوف تراجع الطلب على الخام.
وأبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم عن 23.276 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ورغم أن الأعداد قد تكون قليلة مقارنة بأجزاء أخرى في العالم؛ إلا أن اتباع الصين لسياسة "صفر كوفيد" الصارمة؛ يُعزز المخاوف مع تزايد الإصابات بشكل أكبر.
وتم استئناف شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر، بعد توقفها لمدة أربعة وعشرين ساعة؛ مما هدأ من التوترات الجيوسياسية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، ارتفاع صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 341 ألف برميل؛ لتصل إلى 3.862 ملايين برميل يوميًّا في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر، مع تراجع الواردات بمقدار 895 ألف برميل عند 5.559 مليون برميل يوميًّا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.01% أو بنحو 94 سنتًا إلى 91.92 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.27% أو 1.09 دولار إلى 84.50 دولارًا للبرميل.