142 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 10 مليارات ريال خلال أسبوع

وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 38,426,000 بقيمة 3,244,538,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5,675,000 بقيمة 343,691,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6,051,000 بقيمة 367,994,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,140,000 بقيمة 195,125,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2,637,000 بقيمة 171,191,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,338,000 بقيمة 146,846,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3,493,000 ، بقيمة 258,607,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,384,000 بقيمة 332,214,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6,936,000، بقيمة 584,771,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20,176,000، بقيمة 1,627,261,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 50,201,000 بقيمة 3,072,418,000 ريال.