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أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية الى 1929.04 دولار للأونصة
ارتفع سعر الفضة 0.2 في المئة وتراجع البلاتين بنسبة 0.2 %
ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية، اليوم، نتيجة هبوط الدولار، واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وصعد سعر الذهب بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1929.04 دولارًا للأوقية عند الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 24 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1041.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة واحد في المئة، ليتداول عند سعر 1744.86 دولار.