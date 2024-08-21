الباحة.. طرح 7 فرص استثمارية في مواقع عدة بالمخواة

وأوضحت بلدية المخواة، أن الفرص المطروحة تتضمن: إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مجمع تجاري، ومسرحًا ومعارض ومهرجانات وألعابًا بمساحة إجمالية تبلغ 13 ألف متر مربع، ومدة العقد 25 عامًا، وترميم وتشغيل وصيانة مسرح بمدخل الملح بمساحة إجمالية تبلغ 14912.84 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستودع بمساحة 1438.36 مترًا مربعًا ومدة العقد 5 أعوام، وترميم وتشغيل وصيانة ملعب مليل بمساحة 13864.43 مترًا مربعًا، ومدة العقد 5 أعوام، وترميم وتشغيل وصيانة كشك لتقديم الأطعمة الخفيفة بمساحة 24 مترًا مربعًا، ومدة العقد 5 أعوام، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مبنى سكني تجاري بالفيصلية، بمساحة 7044.21 مترًا مربعًا، ومدة العقد 25 عامًا، وترميم وتشغيل وصيانة ملعب الحوى، بمساحة 8658.44 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام.