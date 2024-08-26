مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12261 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، والعقارية، والدوائية، والعمران، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: مجموعة صافولا، ووفرة، وهرفي للأغذية، وساسكو، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.01%.