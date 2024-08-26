مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12261 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 1.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 12261.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 351 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الباحة، والعقارية، والدوائية، والعمران، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: مجموعة صافولا، ووفرة، وهرفي للأغذية، وساسكو، والمملكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.01%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، والباحة، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 256.47 نقطة ليقفل عند مستوى 26433.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.