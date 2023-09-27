مؤشّر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11076" نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.