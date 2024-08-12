استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2425.94 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع، لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر.