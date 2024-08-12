استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2425.94 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع، لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2425.94 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2464.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 27.29 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 923.20 دولار، واستقر البلاديوم دون تغيير تقريباً عند 905.00 دولارات.