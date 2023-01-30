الذهب يرتفع في المعاملات الفورية.. 1932.59 دولار للأونصة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.75 دولار للأوقية، ونما البلاديوم 2.99% إلى 1644.5 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.66% إلى 1024.7 دولار.