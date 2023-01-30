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الذهب يرتفع في المعاملات الفورية.. 1932.59 دولار للأونصة

صعدت الفضة بنسبة 0.56% ونما البلاديوم 2.99% وارتفع البلاتين
الذهب يرتفع في المعاملات الفورية.. 1932.59 دولار للأونصة
سبق
سبق

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح 4.5 دولار في المعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1932.59 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:25 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.13% تعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.75 دولار للأوقية، ونما البلاديوم 2.99% إلى 1644.5 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.66% إلى 1024.7 دولار.

الذهب
أسعار الذهب

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