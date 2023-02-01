الذهب ينخفض في المعاملات الفورية إلى 1925.09 دولار للأونصة

تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق، اليوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر له في وقت لاحق من اليوم نفسه.