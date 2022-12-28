اتفاقية بين "سابك" و"أوكيو" وشركة البترول الكويتية العالمية لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

ومن المأمول أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات، كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة، خصوصًا أن "أوكيو" تُواصل استراتيجيتها المساهمة في تطوير الدقم وجعلها مركزًا للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية تماشيًا مع رؤية عمان 2040.