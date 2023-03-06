"المنافسة" توافق على 13 طلب استحواذ واندماج في فبراير الماضي

وكشفت الهيئة عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي، خلال هذه الفترة، حيث تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، قبل أن تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.