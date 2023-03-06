"المنافسة" توافق على 13 طلب استحواذ واندماج في فبراير الماضي

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 13 قرار عدم ممانعة لشهر فبراير 2023م.
وكشفت الهيئة عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي، خلال هذه الفترة، حيث تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، قبل أن تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.
وتُعْنَى الهيئة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.
وبحسب الهيئة، مثّلت طلبات الاستحواذ ما نسبته 85%، بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة ما نسبته 7.5% وطلبات الاندماج ما نسبته 7.5% من إجمالي القرارات الصادرة في شهر يناير الماضي.
وشملت الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر فبراير الماضي، إنشاء مشروع مشترك بين شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في توفير خدمات تحليلات البيانات الضخمة واندماج (شركة المتحدة للتأمين التعاوني) مع (شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني).