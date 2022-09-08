تعاملات الخميس.. برنت يسجل 88.61 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الخميس بعدما انخفضت بأكثر من 5% الجلسة الماضية، حيث يقيم المستثمرون نقص إمدادات الوقود قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في تقرير صدر الأربعاء، متوقعة وصول خام برنت إلى 96.91 دولار للبرميل في عام 2023، بزيادة 1.9% عن التقديرات السابقة، مع توقعات وصول الخام الأمريكي إلى 90.01 دولار للبرميل، بارتفاع بنسبة 2% عن التوقعات السابقة.
وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر الجاري، كما صعد مخزون المقطرات 1.8 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين 836 ألف برميل.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار مليوني برميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% أو بنحو 57 سنتًا إلى 88.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفضت 5.2% عند تسوية تعاملات يوم الأربعاء.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.84% أو 69 سنتًا إلى 82.66 دولار للبرميل.