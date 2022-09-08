تعاملات الخميس.. برنت يسجل 88.61 دولار للبرميل

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في تقرير صدر الأربعاء، متوقعة وصول خام برنت إلى 96.91 دولار للبرميل في عام 2023، بزيادة 1.9% عن التقديرات السابقة، مع توقعات وصول الخام الأمريكي إلى 90.01 دولار للبرميل، بارتفاع بنسبة 2% عن التوقعات السابقة.