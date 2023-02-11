الخفض الروسي يُربك "السقف الأوروبي".. مكاسب قوية للنفط تتخطى الـ 8%

سجّلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية، وذلك بعدما أعلنت روسيا، أمس الجمعة، خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل؛ بعد أن فرض الغرب سقفاً على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.