سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10622 نقطة

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وأديس، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.