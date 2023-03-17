ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار

وارتفعت أسعار الذهب نحو 3.2 % منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالإقبال الكبير على المعدن الأصفر بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، في أكبر إخفاقٍ مصرفي منذ الأزمة المالية عام 2008.