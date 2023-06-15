8 شركات سعودية ناشئة تشارك في المعرض الدولي VivaTech

ويعد المعرض من أكبر الفعاليات التكنولوجية في العالم، كما يشكل فرصة لتوسع الأعمال ونمو الشركات الناشئة والابتكارية، حيث يجمع قادة ورواد الأعمال من أنحاء العالم، والشركات الناشئة والمستثمرين والباحثين وصناع القرار، فيما تشارك من خلاله الشركات السعودية لتعرض أفكارها وابتكاراتها في المجال التقني، إضافة للعديد من الشركات المستفيدة من برنامج "طموح".