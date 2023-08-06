سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11351 نقطة

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخوان، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.