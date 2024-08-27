الذهب يتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.20 % والفضة تستقر

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.20 % إلى 2512.94 دولار للأوقية، وفي حين استقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 30.05 دولار، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.65 % إلى 956.77 دولار للأوقية.