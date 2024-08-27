الذهب يتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.20 % والفضة تستقر

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع جني المستثمرين الأرباح بعدما حقّق المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في ختام أولى جلسات الأسبوع مع تصاعد احتمالات التيسير النقدي بالولايات المتحدة.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.16 % أو ما يعادل 4.2 دولار إلى 2551 دولاراً للأوقية في الساعة 09:43 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.20 % إلى 2512.94 دولار للأوقية، وفي حين استقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 30.05 دولار، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.65 % إلى 956.77 دولار للأوقية.