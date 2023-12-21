ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2036.60 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:42 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2048.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.28 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 965.94 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1200.73 دولار.