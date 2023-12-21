ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.4%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.28 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 965.94 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1200.73 دولار.