وفقًا لأهداف الرؤية.. صناعة الدواجن بالمملكة تستهدف الوصول إلى 17 مليار ريال في 2025م

ووفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، من المقرر أن يضخ قطاع الدواجن، الذي يُعتبر من أسرع القطاعات نموًّا في الشرق الأوسط، 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليارات دولار) عام 2025، ويُتوقع أن يحقق 80٪ من الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن بحلول نفس العام.