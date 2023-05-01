وفقًا لأهداف الرؤية.. صناعة الدواجن بالمملكة تستهدف الوصول إلى 17 مليار ريال في 2025م

يُتوقع أن تصل قيمة صناعة الدواجن في المملكة العربية السعودية إلى 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) بحلول عام 2025؛ وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتستضيف الرياض اليوم الاثنين النسخة الثانية من معرض الشرق الأوسط للدواجن، الذي يستمر إلى ٣ مايو الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف المعرض إلى تعزيز فرص الاستثمار في صناعة الدواجن، وتوفير منصة مثالية للجمع بين المستثمرين المحليين والمستوردين والشركات الخبيرة العالمية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة؛ فضلًا عن الأمن الغذائي.
ووفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، من المقرر أن يضخ قطاع الدواجن، الذي يُعتبر من أسرع القطاعات نموًّا في الشرق الأوسط، 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليارات دولار) عام 2025، ويُتوقع أن يحقق 80٪ من الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن بحلول نفس العام.