أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 87.09 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في شهرين خلال تعاملات الإثنين، بعدما سجّلت أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس، وسط مخاوف تصاعد القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الصين، مما يضر بتوقعات الطلب.
وسجّلت الصين أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ما يقرب من ستة أشهر يوم السبت، كما تمّ الإبلاغ عن حالتين أخريين الأحد، مما أثار مخاوف من موجة أخرى من القيود في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وخفّض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الأخير في مذكرة نقلتها "بلومبرج" بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 100 دولار، مشيراً إلى أن التوقعات مدفوعة جزئياً بإمكانية اتخاذ مزيدٍ من إجراءات مكافحة الفيروس في الصين مع ارتفاع الحالات.
على جانب آخر، تتنافس أوروبا والولايات المتحدة في الحصول على إمدادات الديزل، في حين ضاعفت الصين صادراتها من الديزل على أساس سنوي في أكتوبر إلى 1.06 مليون طن، بأقل من 1.73 مليون طن في سبتمبر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.60% أو بنحو 53 سنتاً إلى 87.09 دولار للبرميل، في الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو 76 سنتاً إلى 79.32 دولار للبرميل.