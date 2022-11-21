أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 87.09 دولار للبرميل

وسجّلت الصين أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ما يقرب من ستة أشهر يوم السبت، كما تمّ الإبلاغ عن حالتين أخريين الأحد، مما أثار مخاوف من موجة أخرى من القيود في أكبر مستورد للنفط في العالم.