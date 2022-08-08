انخفاض أسعار النفط 1% بسبب مخاوف تراجع الطلب

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميًا من الخام في يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو، ولكنها لا تزال أقل بنحو 9.5 بالمئة عن مستواها قبل عام.