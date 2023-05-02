أسعار الذهب تستقر عند 1983.29 دولار للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 24.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحداً في المئة إلى 1466.36 دولار.