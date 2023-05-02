أسعار الذهب تستقر عند 1983.29 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب اليوم، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
ولم يطرأ تغيرٌ يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية؛ ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1991 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 24.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحداً في المئة إلى 1466.36 دولار.