مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10350

وكانت أسهم شركات: المواساة، وثمار، والإنماء طوكيو م، وتوبي، وإكسترا، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الاتحاد، ومجموعة الخليج للتأمين، والتعمير، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وذيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و8.93%.