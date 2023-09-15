"الصناعة" تطرح 7 رخصٍ لمحاجر مواد البناء للمنافسة في مجمع الأسياح بالقصيم

وأوضحت "الوزارة" أن عدد المواقع المطروحة للمنافسة هي 7 مواقع لخام البحص، وسيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة "تعدين"، اعتباراً من 19 سبتمبر 2023 وحتى 30 سبتمبر، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيراً إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.