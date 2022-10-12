ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1674.2 دولار للأونصة

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.02 دولار، لتصل إلى 1674.2 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.31% تعادل 5.3 دولار لتصل إلى 1680.7 دولار للأونصة.