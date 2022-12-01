الذهب عند أعلى مستوى له في أسبوعين.. 1775.77 دولارًا للأوقية

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل.
وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.77 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1788.90 دولارًا للأوقية.
وقال "باول" أمس الأربعاء: إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.
وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن -بنسبة كبيرة- أن يرفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية سعر المعدنَ النفيس، وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يُدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعًا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المتوقع أن تُصدرها وزارة العمل غدًا الجمعة، والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.26 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1038.46 دولارًا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6% إلى 1892.35 دولارًا للأوقية.