الذهب عند أعلى مستوى له في أسبوعين.. 1775.77 دولارًا للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.26 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1038.46 دولارًا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6% إلى 1892.35 دولارًا للأوقية.