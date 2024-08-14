باستثمارات تصل إلى 160 مليون ريال.. "موانئ" تُوَقع عقديْ منطقتين لوجستيتيْن

يُذكر أن "موانئ" وقّعت خلال العام الجاري 2024م، عدة اتفاقيات لإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد (3) مناطق لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، تغطي مساحة تزيد على 600 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تجاوزت 675 مليون ريال، بالتعاون مع عدة شركات وطنية وعالمية، إضافة لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال، وبمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع؛ بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثماريًّا ولوجستيًّا.