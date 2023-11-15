تقرير: سوق النظارات في المملكة قد يتخطى حاجز ملياري دولار في عام 2030

بلغ سوق النظارات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022، مليارًا و334 مليون دولار؛ بينما من المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2030 إلى حوالى 2.111 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.38%؛ وذلك على مدى فترة التوقعات.