تقرير: سوق النظارات في المملكة قد يتخطى حاجز ملياري دولار في عام 2030

بلغ سوق النظارات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022، مليارًا و334 مليون دولار؛ بينما من المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2030 إلى حوالى 2.111 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.38%؛ وذلك على مدى فترة التوقعات.
وأشار تقرير لشركة الأبحاث "Infinium Global Research" بعنوان "وجهات نظر مستقبلية"، إلى أن سوق صناعة النظارات في المملكة يشهد نموًّا ملحوظًا، في ظل زيادة الوعي بصحة العيون في المجتمع والحملات الإعلامية الحكومية والمنظمات الخيرية، وكذلك بسبب توسعة تغطية التأمين الصحي التي تدعم الطلب على خدمات الرعاية الصحية للعيون.
وأوضح التقرير أن 7.8% من سكان المملكة يعانون من ضعف البصر، و42% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق يعانون من مشاكل إعتام عدسة العين، و3.5% من السكان يعانون من ندبات القرنية.