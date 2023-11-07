مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10945.97 نقطة

وكانت أسهم شركات الخليج للتدريب، والمواساة، ودور، وجدوى ريت الحرمين، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، والآمار، والعمران، ومجموعة فتيحي، والعربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و 9.99% .