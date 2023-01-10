أسعار النفط تتراجع.. برنت يسجل 79.32 دولار للبرميل

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك"، ورئيسة البنك في سان فرانسيسكو "ماري دالي"، إلى أن البنك ربما يحتاج إلى رفع الفائدة أعلى 5%، قبل أن يتوقف عن رفعها لبعض الوقت.