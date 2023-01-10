أسعار النفط تتراجع.. برنت يسجل 79.32 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية خيّمت على التفاؤل حول تعافي الطلب في الصين.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك"، ورئيسة البنك في سان فرانسيسكو "ماري دالي"، إلى أن البنك ربما يحتاج إلى رفع الفائدة أعلى 5%، قبل أن يتوقف عن رفعها لبعض الوقت.
وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال "وارن باترسون" رئيس إستراتيجية السلع لدى "آي إن جي جروب": ضعف الدولار والتفاؤل المتزايد بشأن الطلب في الصين قدّما دعماً للأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.41% أو 33 سنتًا عند 79.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.38% أو 28 سنتاً عند 74.35 دولار للبرميل.