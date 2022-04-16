213 فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمختلف مدنها ومحافظاتها

وأشار إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي من أبرزها: المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن، والقطاع الثالث، والمراكز التجارية الترفيهية الرياضية، والمراكز التجارية الترفيهية ومراسي القوارب، وإسطبلات الخيول، وأنشطة متعددة، ومجمعات المحال التجارية، والملاعب المفتوحة والمراكز الرياضية، والمخازن والمستودعات، والمطاعم والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة مساندة، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات، واللوحات الإعلانية على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، والكافيهات والكافتيريات، والمشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وأنشطة مساندة، وقصور الأفراح، والأسواق التجارية، إضافة إلى مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة "في كل: من الدمام، والظهران، والخبر، وبقيق، والقطيف".