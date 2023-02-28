أسعار النفط.. عقود خام برنت تصعد إلى 82.68 دولارًا للبرميل

ومع ذلك، تَوقع البنك ارتفاع السعر تدريجيًّا إلى مستوى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر المقبل، إذا زادت إمدادات "أوبك" بمقدار مليون برميل يوميًّا في النصف الثاني، أو إلى 107 دولارات إذا أبقت على إنتاجها كما هو.