أسعار النفط.. عقود خام برنت تصعد إلى 82.68 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار؛ لكنها اتجهت إلى تسجيل خسائر شهرية؛ حيث سيطرت مخاوف تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة على المستثمرين خلال فبراير.
وصعدت عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.30% أو بمقدار 23 سنتًا إلى 82.68 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
فيما زادت قيمة عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.40% أو بمقدار 29 سنتًا إلى 75.97 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، اتجه الخام الأمريكي إلى تسجيل رابع خسارة شهرية له على التوالي؛ حيث تَراجع نحو 4% منذ بداية فبراير؛ فيما انخفض خام برنت بأكثر من 3% منذ بداية الشهر.
وبالأمس قالت "فيتول جروب" إنها تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام؛ بدفع من نمو الطلب واضطرابات المعروض.
فيما خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، تراجعًا من توقعاته السابقة عند 105 دولارات.
ومع ذلك، تَوقع البنك ارتفاع السعر تدريجيًّا إلى مستوى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر المقبل، إذا زادت إمدادات "أوبك" بمقدار مليون برميل يوميًّا في النصف الثاني، أو إلى 107 دولارات إذا أبقت على إنتاجها كما هو.