توازن السوق بين إمداد ومخاوف.. "أسعار النفط" تراهن على الطلب الصيني

واستمدّت السوق دعمًا من التوقعات بحدوث نقص في الإمدادات في النصف الثاني من العام، حتى رغم تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة "رويترز"، الجمعة، بأنه لا يتوقّع أن يقرر تحالف "أوبك+" خفضًا جديدًا للإنتاج في اجتماعه المقبل في فيينا، يومَي الثالث والرابع من يونيو.