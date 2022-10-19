أسواق النفط.. مزيج برنت يصعد نحو 90.49 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط، اليوم، معوّضة خسائر تكبّدتها في الجلسة السابقة، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية، مثل السلع الأولية وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدُّد الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط.