أسواق النفط.. مزيج برنت يصعد نحو 90.49 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط، اليوم، معوّضة خسائر تكبّدتها في الجلسة السابقة، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية، مثل السلع الأولية وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدُّد الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط.
وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 0.5%، إلى 90.49 دولار للبرميل.
وسجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 83.69 دولار للبرميل، بزيادة 1.1%.
وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7% وهبط الخام الأمريكي 3.1 % وصولاً إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بفعل تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب مزيدٍ من البراميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
كما تلقت أسعار النفط دعماً من الإقبال على المخاطرة الذي انتعش بفضل أرباح الشركات الأمريكية المشجعة وصعود أسواق الأسهم.