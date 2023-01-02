"الصناعة" تُصدر 82 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال نوفمبر

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ عددها 50 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 830 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ 11 مصنعاً، تلتها مصانع المواد الغذائية بـ 10 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ 6 مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الفلزات القاعدية، ومصانع المعادن المشكلة بـ4 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 90%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 6%، ثم المصانع المشتركة بـ 4%.