أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وخام برنت يُتداول عند 83 دولارًا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تداولات الثلاثاء مع تقديم الصين المزيد من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، قال "فاندانا هاري" مؤسس "فاندا إنسايتس" إن الكثير من مكاسب الخام المسجلة هذا الشهر كانت مدفوعة بتوقع المستثمرين احتمالية إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة وتوجيه الاقتصاد الأمريكي نحو هبوط ناعم.
وتَعَهّد القادة في الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- بتكثيف دعم السياسة للاقتصاد في ظل ضعف التعافي الاقتصادي الضعيف بعد التخلي عن القيود الصارمة المرتبطة بالوباء.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.34% أو 28 سنتًا إلى 83.02 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.38% أو 30 سنتًا عند 79.04 دولارًا للبرميل، بعدما صعدت بأكثر من 4% في الجلسات الثلاث السابقة.