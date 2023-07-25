أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وخام برنت يُتداول عند 83 دولارًا

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.38% أو 30 سنتًا عند 79.04 دولارًا للبرميل، بعدما صعدت بأكثر من 4% في الجلسات الثلاث السابقة.