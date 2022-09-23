أسعار النفط تتراجع وخام "برنت" عند 90.05 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار؛ على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات، بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا، وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.