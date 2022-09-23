أسعار النفط تتراجع وخام "برنت" عند 90.05 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار؛ على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات، بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا، وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا أو 0.5% إلى 90.05 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتًا أو 0.4% إلى 83.19 دولارًا للبرميل؛ بحسب "رويترز".
وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5%؛ في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3% هذا الأسبوع.